Россия начала переброску части миротворческого контингента в Казахстан Фото: REUTERS

Для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. Об этом сообщили в секретариате организации, отметив, что речь идет об ограниченном по времени периоде.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы», - говорится в заявлении.

Уточняется, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже начали выполнять поставленные задачи на территории Казахстана. В заявлении говорится, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию республики российской части миротворческого контингента.

Напомним, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил с лидерами ОДКБ ситуацию в Казахстане, выразив обеспокоенность в связи с происходящим в республике. Как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора стороны «обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации».