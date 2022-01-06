Вооруженные протестующие в Алма-Ате окружили две клинические больницы Фото: скриншот

Вооруженные протестующие окружили две больницы в Алма-Ате, куда они не пропускают пациентов.

Как передает телеканал «Хабар-24», утром в четверг, 6 января, бандитские группировки, которые вооружены огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы города под номером 1 и 7.

«По информации комендатуры Алма-Аты, террористы не пропускают в больницы пациентов, врачей и медперсонал, тем самым ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан», - сообщает телеканал.

По данным Sputnik Казахстан, на площади Республики в Алма-Ате снова собираются погромщики. Согласно приведенным данным, там находятся около 200-250 человек, а полиции и военных пока нет.

Напомним, ранее на Республики в Алма-Ате находилось около 200 вооруженных протестующих с огнестрельным оружием. Сообщалось о десяти выстрелах, при этом, согласно приведённым данным, стреляли не силовики. Отмечалось, что там находится около 50 единиц техники, однако позже появилось сообщение о том, что военные сняли оцепление и покинули площадь.