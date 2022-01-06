"Здание уже горело": Журналисты рассказал о нападении на офис телеканала "Мир" в Алма-Ате

Корреспондент "Мир" рассказал о нападении на офис телеканала в Алм-Ате Фото: REUTERS

В минувшую среду, 5 января, протестующие в Казахстане совершили нападение на офис телеканала «Мир». Об этом рассказал корреспондент филиала Кирилл Харламов, отметив, что вещание телеканала продолжается, а все журналисты и сотрудники здоровы и продолжают работу.

Как сообщил корреспондент телеканала эвакуация из офиса произошла «достаточно быстро и организованно». Изначально сотрудники заблокировали входную группу, после чего покинули помещение.

«Нас было шесть человек, сегодня вообще работало немного людей, в офисе было всего девять человек, которые отвечали за прямой эфир – операторы, инженеры спутниковой связи, монтажеры, корреспонденты. Буквально в считанные секунды мы покинули офис», – рассказал корреспондент, уточнив, что в офисе остались три человека, отвечающие за вещание, а также охранник.

Как заявил Харламов, всего через 10 минут им сообщили, что в здание проникли неизвестные, которые «начали крушить все». «Слава богу, никаких жертв со стороны наших сотрудников нет. Всех сотрудников протестующие, ворвавшиеся в наш офис, отпустили. По словам наших коллег, у которых находится офис этажом выше, к сожалению, наше здание уже горело.», - добавил он.

Напомним, на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Как писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под городом террористы вступили в бой с военными страны, отметив, что они «бесчинствуют» и в других городах республики. В Алма-Ате была объявлена антитеррористическая операция.