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Политика5 января 2022 21:39

Президент Казахстана Токаев объявил о боях под Алма-Атой

По всей стране действует режим ЧП
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Президент Казахстана Токаев объявил о боях под Алма-Атой

Президент Казахстана Токаев объявил о боях под Алма-Атой

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными страны. Об этом он объявил на заседании Совета безопасности.

- Они бесчинствуют в Алма-Ате и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями, - сказал глава государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 5 января по всей стране объявлен режим ЧП. На улицах происходят столкновения протестующих с силовиками, а также бесчинствуют мародеры и вандалы.

Напомним, 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян аявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ* принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Это позволит стабилизировать ситуацию в стране.