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Политика6 января 2022 10:16

Видео переброски российских миротворцев из контингента ОДКБ в Казахстан появилось в Сети

От России в контингент вошли подразделения Воздушно-десантных войск
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Видео переброски российских миротворцев из контингента ОДКБ в Казахстан появилось в Сети

Видео переброски российских миротворцев из контингента ОДКБ в Казахстан появилось в Сети

Фото: скриншот

Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) направляются в Казахстан в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующие видео появилось в интернете.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 6 января, в секретариате организации, сообщили, что для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане страны Организации Договора о коллективной безопасности начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли подразделения Воздушно-десантных войск.

В заявлении организации также отмечалось, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже начали выполнять свои задачи. Так, самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску на территорию республики российской части миротворческого контингента.