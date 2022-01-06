Лукашенко выступил с обращением к протестующим в Казахстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к участникам протестов в Казахстане, призвав протестующих к переговорам с главой республики Касым-Жомарт Токаевым.

«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли», - заявил белорусский лидер, отметив, что с Президентом Токаевым можно договориться, поскольку он «нормальный человек, дипломат», а также «очень умный, образованный человек».

Лукашенко отметил, что «перевернуть страну» обойдется дорого, поскольку потом ее придётся восстанавливать. «Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени и извиниться перед военными. Чтобы вот эту трещину сгладить, которая наметилась и садиться с властью», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 5 января, белорусский лидер созвонился вначале с президентом Росси Владимиром Путиным, а потом с главой Казахстана. Как писал сайт kp.ru, стороны обсудили ситуацию с протестами в Казахстане.