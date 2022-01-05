Лукашенко по телефону обсудил ситуацию в Казахстане с Путиным и Токаевым

Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду 5 января провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, белорусский президент созвонился вначале с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили ситуацию с протестами в Казахстане.

«В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЕС выступил с заявлением по поводу ситуации в Казахстане. В своем заявлении Евросоюз призывает все стороны-участницы конфликта избегать его эскалации, а также воздерживаться от насилия.

Протесты в Казахстане начались в нескольких городах, поводом стало повышение цен на газ. Позже волнения охватили ряд регионов страны, протестующие захватывают здания, аэропорты, поджигают автомобили. Сообщалось о нескольких жертвах среди сотрудников силовых ведомств.

Трансляция происходящего в Казахстане здесь на kp.ru.