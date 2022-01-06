"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан на две недели

Продажу билетов на рейсы в Казахстан приостановили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о решении прекратить продажу билетов на рейсы в Казахстан, которые запланированы на ближайшие две недели. Это связано с беспорядками на территории соседнего государства.

"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели", - говорится в сообщении.

Пассажирам всех отмененных рейсов предложат вернуть денежные средства, потраченные на покупку билетов.

Как ранее писал сайт kp.ru, авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау на фоне массовых протестов в нескольких городах Казахстана. Речь идет о полетах, запланированных на 6 и 7 января.

Напомним, на площади Республики в Алма-Ате вновь слышна сильная стрельба. По словам очевидцев, есть пострадавшие.