На площади Республики в Алма-Ате вновь началась стрельба

Журналисты не смогли определить, кто открыл огонь из-за сильного тумана Фото: REUTERS

На площади Республики в Алма-Ате вновь слышна стрельба, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. По словам журналиста, из-за сильного тумана сложно понять, кто открыл огонь.

Информацию подтверждает специальный корреспондент ТАСС. По данным агентства, в городе ведется сильная стрельба. Очевидцы утверждают, что слышат также сильные взрывы. По их словам, есть раненые.

Напомним, это уже не первый случай стрельбы в районе площади Республики. Ранее стало известно, что несколько протестующих открыли огонь в направлении бронетехники, окружившей место сбора вооруженных участников беспорядка.

По данным средств массовой информации, численность протестующих на площади превысила две сотни. Участок оцепили с привлечением около 50 единиц техники, в том числе бронетранспортерами и военными грузовиками с вооруженными силовиками.

Спустя некоторое время после стрельбы военные сняли оцепление и покинули площадь Республики.

UPD 16:18. Sputnik Казахстан информирует о том, что группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. По данным издания, у некоторых из них есть ранения.