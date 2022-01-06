Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США. Фото: REUTERS

Министры обороны Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки созвонились 6 января, чтобы обсудить вопросы безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Сообщается, что Сергей Шойгу и Ллойд Остин говорили о вопросах, представляющих взаимный интерес для двух государств.

«Шестого января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - сообщает Минобороны.

Ранее на kp.ru сообщалось, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности пройдут в Женеве 10 января 2021 года. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.