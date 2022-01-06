Байден заявил, что Трамп пытался помешать мирной передаче власти в США

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден в день годовщины штурма Капитолия сторонниками предыдущего президента США Дональда Трампа назвал участников беспорядков "жестокой бандой" и обвинил своего предшественника в попытке помешать мирной передаче власти.

"Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили", - заявил лидер Соединенных Штатов в ходе выступления в Конгрессе, уточнив, что для Трампа собственное эго значит больше, чем демократия.

Примечательно, что за всю речь президент ни разу не назвал своего предшественника по имени.

Напомним, 6 января 2021 года члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.