Белорусские военные полетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ

Белорусские военные на российских самолетах отправились в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ. Фото: кадр из видео Минобороны Белоруссии.

Миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций отправилась 6 января в Казахстан для участия в миссии ОДКБ. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств, Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент», - сказал Хренин.

Министр обороны отметил, что подразделение, направленное в Казахстан, прошло соответствующую подготовку и прошло необходимый комплекс обучения. Хренин подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не участвуют в миссии, подразделение укомплектовано только «контрактниками».

По словам Хренина, подразделение было отправлено в Казахстан в ночь на 6 января. Белорусских военнослужащих перевозили самолеты РФ.

«В данный момент идет выдвижение к месту выполнения задач», - сказал Хренин.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли российские военные для участия в миротворческой миссии ОБСЕ.