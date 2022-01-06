Российские миротворцы из миссии ОДКБ прибыли в Казахстан

В Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев, участвующих в миссии ОДКБ. Фото: REUTERS

Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан 6 января 2022 года.

Российские миротворцы прилетели в Казахстан для оказания помощи в "преодолении террористической угрозы". Так характеризует ситуацию в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев. Казахстанский президент в среду, 5 января обратился за помощью в ОДКБ, как сообщалось на kp.ru.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, в Казахстан в составе сил ОДКБ направляются подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ России. Также сообщается, что в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане примут участие военнослужащие ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

Ранее о том, что ОДКБ согласился направить в Казахстан миротворческие подразделения, заявил президент Армении Никол Пашинян, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Также на kp.ru сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках протестующих в Казахстане помешать прибытию в страну миротворческого контингента ОДКБ путем захвата аэропортов.

Подробнее о том, что будут делать миротворцы ОДКБ в Казахстане, читайте здесь.