Мария Захарова про миротворцев ОДКБ в Казахстане: Это никакой не экспромт

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Решение о введении в Казахстан миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) было принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей участника ОДКБ, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Это законная власть, это признанная власть, это легитимная власть. И она обратилась в организацию, которая является участницей. И эта организация запустила механизм, разработанный много лет назад, это международно-правовая основа, здесь абсолютно никаких сомнений быть не может, - подчеркнула Захарова. - Никакой это не экспромт. Это задействование существующих механизмов, которые были разработаны специально для обеспечения безопасности".

Мария Захарова подчеркнула, что речь в данном случае идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ, а не о миротворцах какой-то одной страны.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 6 января, в секретариате организации, сообщили, что для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане страны Организации Договора о коллективной безопасности начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли подразделения Воздушно-десантных войск.