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Здоровье6 января 2022 17:18

Иммунолог объяснил снижение уровня заболеваемости коронавирусом в новогодние праздники

Снижение темпов тестирования назвали возможной причиной падения уровня заболеваемости коронавирусом в новогодние праздники
Мария ПАВЛОВА
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Эксперт объяснил стабильность ситуации с коронавирусом в РФ снижением уровня тестирования в праздничные дни.

Эксперт объяснил стабильность ситуации с коронавирусом в РФ снижением уровня тестирования в праздничные дни.

Фото: REUTERS

Иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, выразил сомнение в том, что сейчас на территории РФ наблюдается спад пандемии COVID-19. Об этом специалист рассказал в интервью kp.ru.

Крючков объяснил относительно стабильные цифры выявления новых случаев ковида и смертности от коронавирусной инфекции снижением темпов тестирования, характерным для праздничных дней.

«Мы видим свыше 15 тысяч выявленных новых случаев коронавирусной инфекции в сутки и порядка 800 смертей. Я бы этой видимой стабильности не радовался, поскольку здесь свою роль играет снижение темпов тестирования. В прошлый Новый год было примерно трехкратное падение темпов тестирования, скорее всего, в этом году ситуация схожая», - сказал Крючков.

Ранее на kp.ru сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о появлении на территории России случаев инфицирования штаммом «омикрон», которые не являются завозными.