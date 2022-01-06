МИД России открыло горячую линию для находящихся в Казахстане россиян

Для россиян, находящихся в Казахстане, открыли горячую линию МИД. Фото: REUTERS

МИД РФ напомнило российским гражданам, которые находится в Казахстане, о необходимости соблюдать повышенные меры личной безопасности и сообщило об открытии горячей линии для остающихся в Казахстане россиян.

В распространенном МИД сообщении говорится, что власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране и отмечается, что в то же время обстановка в ряде городов остается напряженной.

МИД рекомендует россиянам, находящимся на территории Казахстана, соблюдать повышенные меры личной безопасности. В частности, гражданам РФ напомнили о необходимости проявлять выдержку, избегать мест, где проходят демонстрации или наблюдаются беспорядка. По возможности российским гражданам предлагают не покидать гостиницы или жилища, обеспечив себя запасами продуктов.

Позвонить на горячую линию МИД России можно по телефону +7(495) 695 45 45. Также можно связаться с МИД по электронной почте dskc@mid.ru.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как российские дипломаты помогли 22 юным спортсменам из РФ, находившимся на сборах в Алма-Ате, вернуться домой.