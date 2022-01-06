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Общество6 января 2022 16:50

Дипломаты МИД РФ помогли 22 российским школьникам выехать из Казахстана

Детская спортивная команда выехала из Алма-Аты домой в РФ, детям помогли дипломаты
Мария ПАВЛОВА
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Российские дипломаты помогли детской спортивной команде выехать из Казахстана.

Российские дипломаты помогли детской спортивной команде выехать из Казахстана.

Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудники МИД России помогли 22 российским школьникам выехать из Казахстана. Об том в четверг 6 января сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России.

Российские школьники находились в Казахстане на спортивных сборах. Покинуть страну детской спортивной команде помогли дипломаты Посольства РФ в Киргизии. Они оказали детям содействие на границе и на автобусах перевезли юных спортсменов в аэропорт Бишкека.

«Дети уже вылетели в Екатеринбург», - сообщили в Ситуационно-кризисном центре.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в посольство России в Казахстане поступают обращения от россиян, которые не смогли улететь из страны из-за отмены и задержки рейсов.

Из-за беспорядков на всей территории Казахстана в среду 5 января президентом страны Токаевым было введено чрезвычайное положение. Эта мера предусматривает комендантский час, определенные ограничения в передвижении между населенными пунктами.