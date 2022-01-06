МИД Казахстана опроверг сообщения о запрете на въезд иностранцев в страну

В МИД Казахстана заявили, что запрета на въезд в страну для иностранцев нет, но авиакомпании сами отменяют рейсы. Фото: Сергей ГАПОН

В МИД Казахстана заявили, что появившиеся ранее сообщения о запрете на въезд в страну для иностранных граждан не соответствуют действительности. Об этом пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на официального представителя ведомства Айбека Смадьярова.

«Информация не соответствует действительности», — сказал Смадьяров в четверг 6 января.

Официальный представитель МИД отметил, что зарубежные авиакомпании отменяют рейсы в Казахстан.

Так, ранее на kp.ru сообщалось, что авиакомпании ряда стран приостанавливают полеты в Казахстан в связи с беспорядками в этой стране. Рейсы в Алма-Ату приостановили «Аэрофлот», «Азербайджанские авиалинии», лоукостер Jazeera Airways. Также сообщалось, что в Казахстан до 9 января не будут летать пассажирские самолеты Turkish Airlines.

Временно закрыли авиасообщение с Казахстаном и российские аэропорты. В частности, сообщалось, что на неопределенный срок отменены рейсы из Новосибирска и Екатеринбурга.