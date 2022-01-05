«Белавиа» отменила рейсы в Алма-Ату до стабилизации обстановки в Казахстане

"Белавиа" не будет летать в Казахстан, пока там не стабилизируется ситуация. Фото: Сергей ГАПОН

Авиакомпании ряда стран приостанавливают полеты в Казахстан в связи с беспорядками в этой стране. Так, рейсы в Алма-Ату приостановили «Аэрофлот», «Азербайджанские авиалинии» и лоукостер Jazeera Airways.

Информация об отмене рейсов в Казахстан появилась 5 января и на сайте белорусской авиакомпании «Белавиа». Вначале речь шла об отмене двух рейсов.

«Уважаемые пассажиры! В связи с тем, что аэропорт Алматы не принимает воздушные суда авиакомпания "Белавиа" отменяет рейс B2 767 Минск-Алматы 05.01.2022 и обратный рейс B2 768 Алматы -Минск 06.01.2022. Пассажиры смогут вернуть деньги либо перенести дату вылета без взимания дополнительной оплаты», - говорится в сообщении ведомства.

Позднее «Белавиа» отменила все рейсы в Казахстан «до стабилизации обстановки».

«В связи с неблагоприятной обстановкой в Республике Казахстан, решением Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь рейсы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в аэропорты Республики Казахстан отменяются до стабилизации ситуации», - сказано в сообщении.

Ранее протестующие в Казахстане захватили аэропорт в Алма-Ате.

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