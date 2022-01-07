Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Башкирии Фото: Виталий ТИМКИВ

В Башкирии вертолет, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в ночь на 7 января. Он сел недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе.

Что послужило причиной случившегося и есть ли пострадавшие в результате жесткого приземления, пока не уточняется. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

- Предварительно, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - село Павловка. На борту находились три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. Авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. В доме никто не жил. Упавший самолет летел из Милана на Сардинию. На его борту находились пилот и семь пассажиров.