Три человека погибли при крушении вертолета под Москвой

Под Москвой три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московской области три человека погибли при крушении вертолета Robinson. Об этом сообщили kp.ru в региональном МЧС.

Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. В результате падения они все погибли.

- В настоящее время место падения вертолета обнаружено. На месте для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении МЧС

Ранее восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. Авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. В доме никто не жил. Упавший самолет летел из Милана на Сардинию. На его борту находились пилот и семь пассажиров.

Позже в канадском городе Монреаль упал небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?". В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал. Самолет типа Cessna 172 упал рядом с территорией, где проводился музыкальный фестиваль.