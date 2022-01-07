The Sun: российская подлодка задела трос эхолокатора британского корабля в 2020 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники опубликовал статью в которой говорится, что подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии.

Сообщается, что инцидент якобы произошел в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник. Однако официального подтверждения данной информации пока нет ни с британской, ни с российской сторон.

По данным издания, субмарина, за которой следил корабль Королевского флота, "вступила в контакт с его гидролокатором". Также в публикации говорится, что в Минобороны Соединенного королевства отметили, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли.

Напомним, ранее британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море, он готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подлодок на военно-морскую базу в Североморске. Фрегат находился в состоянии "повышенной готовности" неподалеку от Шетландских островов.