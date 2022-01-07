Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета в Башкирии Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Один человек погиб и двое пострадали в результате жесткой посадке вертолета в Башкирии. Об этом 7 января сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел, когда вертолет AS 350 с бортовым номером RA-07219, летел из Уфы в село Павловка.

- Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - село Павловка. На борту находилось три человека, двое из них травмированы, один погиб, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Башкирии вертолет, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в ночь на 7 января. Он сел недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Что послужило причиной случившегося, пока неизвестно. Предварительно был известно, что вертолет частный, а его пилот следовал по маршруту из города Уфа в село Павловка, но сел в Башкирии.