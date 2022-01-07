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Общество7 января 2022 0:43

Умер Питер Богданович, режиссер фильма "Маска"

Питер Богданович умер в возрасте 82 лет
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Умер Питер Богданович, режиссер фильма "Маска"

Умер Питер Богданович, режиссер фильма "Маска"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Питер Богданович - известный кинорежиссер, актер и кинокритик . Он скончался в возрасте 82 лет, пишет журнал Variety.

Богданович ранее работал в качестве режиссера над такими фильмами, как "Последний киносеанс", "В чем дело, док?", "Бумажная луна" и другим.

Кроме режиссуры Богданович играл разные коли в качестве актера. Так, среди его работ есть роль психотерапевта доктора Мэлфи в сериале "Клан Сопрано".

По словам коллег, вклад режиссера в кинокритику довольно велик.

- Богданович был <...> критиком, который настаивал на том, что режиссер - это автор, благодаря чему многие американцы стали относиться к режиссерам более серьезно, - цитирует издание Variety слова историка кинематографа Дэвида Томсона.

Ранее сообщалось, что в США умер актер Майкл Кеннет Уильямс. Он скончался в Нью-Йорке в возрасте 54 лет. По предварительной информации, в жилище артиста и пятикратного номинанта на премию "Эмми" присутствовала "наркотическая атрибутика", что может указывать на смерть Уильямса от передозировки.