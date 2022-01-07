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Общество7 января 2022 1:02

Названы лучшие города России по качеству жизни

Москва стала первой в рейтинге российских городов по качеству жизни
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (57)Комментарии (57)(57)
Названы лучшие города России по качеству жизни

Названы лучшие города России по качеству жизни

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и выяснили, какие российские города считаются лучшими по качеству жизни.

Так, по итогам 2021 года в топ-5 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

- Среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Питер, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала, - сообщили ТАСС специалисты университета.

Ранее сайт Kp.ru писал про столичные районы, где, по мнению опрошенных "КП" экспертов рынка недвижимости, наиболее приятно и удобно жить. Большинство из них, впрочем, считаются перспективными и с точки зрения инвестиций. В частности, речь идет о таких районах как Раменки, Дорогомилово, Строгино и других.