Названы лучшие города России по качеству жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и выяснили, какие российские города считаются лучшими по качеству жизни.

Так, по итогам 2021 года в топ-5 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

- Среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Питер, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала, - сообщили ТАСС специалисты университета.

Ранее сайт Kp.ru писал про столичные районы, где, по мнению опрошенных "КП" экспертов рынка недвижимости, наиболее приятно и удобно жить. Большинство из них, впрочем, считаются перспективными и с точки зрения инвестиций. В частности, речь идет о таких районах как Раменки, Дорогомилово, Строгино и других.