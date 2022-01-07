Гинцбург: пандемия коронавируса закончится при вакцинации 70% населения за полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения.

По его мнению, если этого не произойдет, то волны заболеваемости можно считать до бесконечности. Об этом ученый рассказал РИА Новости

- Если 70% населения привьем за 6 месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни, - сказал эксперт.

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения. Именно прививка от ковида позволяет сформировать у граждан иммунитет к вирусу и защитить организм от covid-19.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к вирусу вырос до 62,6% по сравнению с показателем в 61,8 % еще неделю назад. Лидерами по иммунизации стали четыре региона страны, где уровень коллективного иммунитета превышает 80%.