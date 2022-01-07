Посол Украины в ФРГ заявил, что Европа забыла о стремлении Киева стать членом ЕС Фото: REUTERS

Страны Европы и Германия "слишком быстро забыли" о стремлении Украины к членству в Европейском союзе. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Его словам прозвучали в эфире на радио WDR.

По мнению дипломата, Брюссель нужно принимать "более смелые решения" в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в ЕС и НАТО.

- Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии, - заявил представитель дипломатического ведомства.

Ранее украинские власти заявляли о желании поскорее войти в состав ЕС и стремлении стать членом НАТО. Президент страны Владимир Зеленский жаловался, что Брюссель игнорирует желание Украины вступить в ЕС. По мнению президента, Евросоюзу нужно продемонстрировать «железную поддержку европейских стремлений Украины, Грузии и Молдавии», иначе «кто-то продемонстрирует железные мышцы у наших границ».