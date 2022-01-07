Постпредство Казахстана в ООН: Атаки в стране были спланированы заговорщиками

Постпредство Казахстана в ООН: Атаки заговорщиков в стране были спланированы Фото: REUTERS

Атаки на правительственные здания, аэропорты, оружейные магазины в Казахстане о время массовых беспорядков свидетельствуют о том, что все действия заговорщиков были спланированы заранее. Об этом говорится в ноте постпредства Казахстана при ООН.

- Атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков, - говорится ноте, которую цитируют РИА Новости.

Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными страны. Он также рассказал, что преступники бесчинствуют в Алма-Ате и в других городах, захватывают здания инфраструктуры и места, где находится стрелковое оружие.

Напомним, прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам массовых беспорядков, правоохранительные органы начали досудебное расследование актов терроризма. Беспредельщикам может грозить от 8 лет до пожизненного заключения.