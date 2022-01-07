Жители Казахстана возмущены действиями военных: "Где они были во время мародерств?"

После стрельбы в центре Алма-Аты не убрали тела погибших Фото: REUTERS

Утром 7 января 2022 года на центральной площади Алма-Аты лежат много тел погибших, которые появились после разгона демонстрации силовиками, передает с места событий специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

"Много трупов. Не убрали даже из машин, которые стоят на проспекте. Военные стоят на площади Назарбаева и постреливают, отпугивая народ. Местные говорят, что стреляли боевыми патронами по окнам, по зданиям", - рассказал журналист.

Очевидец утверждает, что спас свою дочку, мимо которой пролетали пули, когда казахские силовики разгоняли людей, пришедших на площадь Республики с плакатами.

"Военные, видимо, отнеслись к ним как к участникам позавчерашних событий, когда были стычки с вооруженной оппозицией, - уточнил Ворсобин. - Не уверен, что они этим закончат, потому что люди возмущены - говорят: "Где они были во время мародерств? Почему не защищали город, а стреляют сейчас по мирным жителям?".

Пока ситуация только усложняется, уточнил журналист.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 января силовики приступили к разгону участников акции протеста в районе площади Республики. Многие протестующие обратились в бегство.