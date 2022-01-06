Спецкор Ворсобин о зачистке в центре Алма-Аты: Идет мощный бой, все бегут

Силовики приступили к разгону участников беспорядков в районе площади Республики. Многие протестующие обратились в бегство, передает специальный корреспондент "Комсомольской правды" с места событий Владимир Ворсобин.

"Стрельба идет сейчас на главной площади Алма-Аты. На ней находилась сотня протестующих с большим вытянутым плакатом "Мы не террористы, мы простые люди. Отведите армию", - рассказал журналист. - Подъехал БТР - ну, и началось. Сейчас идет мощный бой, все бегут".

По его словам, звук взрывов отчетливо слышан даже за пару кварталов от места зачистки.

"Со спринтерской скоростью преодолев пару кварталов - подальше от места зачистки, я все равно слышу чудовищные взрывы, словно они рядом со мной", - уточнил Ворсобин.

Примечательно, что за несколько минут до начала зачистки власти включили уличное освещение.

Подробнее о последних событиях в Казахстане читайте в материале корреспондента kp.ru Владимира Ворсобина.

Напомним, ранее появилась информация, что группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. По словам очевидцев, у некоторых из них есть ранения.

В МВД Казахстана рассказали, что полицейские отразили нападение террористов на здание управления полиции, уничтожив нескольких террористов в Алмалинском районе Алма-Аты.