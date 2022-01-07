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Политика7 января 2022 6:12

Интенсивная перестрелка началась в центре Алма-Аты

Военные требуют протестующих срочно покинуть территорию
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
Участников беспорядков призвали срочно покинуть территорию

Участников беспорядков призвали срочно покинуть территорию

Фото: REUTERS

Очередная перестрелка началась в центральной части Алма-Аты, в районе площади Республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, сложно определить расположение участников беспорядков, оказавших сопротивление силовикам. Журналист не исключает, что вооруженные преступники забаррикадировались в офисе одного из телеканалов, расположенного вблизи центральной площади.

К месту происшествия пригнали бронеавтомобиль, в котором находятся военные. Они потребовали участников несанкционированных срочно покинуть территорию. Предположительно, вскоре начнется зачистка.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 7 января 2022 года на центральной площади Алма-Аты лежат много тел погибших, которые появились после разгона демонстрации силовиками. Об этом передает с места событий специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.