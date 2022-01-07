Власти Казахстана заявили, что миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых операциях

Миротворцы не участвуют в боевых операциях казахских силовиков Фото: REUTERS

Миротворцы миссии Организации Договора о коллективной безопасности не участвуют боевых операциях на территории Казахстана, заявил замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире местного телеканала "Хабар 24".

По его словам, миротворческий контингент введен, чтобы обеспечить безопасность государственных объектов.

"Миссия является миротворческой, - уточнил Абаев. - Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков".

По словам заместителя главы администрации президента Казахстана, все административные здания Алма-Аты освобождены от террористов. Многие их боевиков ликвидированы и задержаны, отметил Абаев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Даурен Абаев заявил, что в составе участников беспорядков действовали две группы – бандиты и террористы, причем среди них были снайперы. По его словам, первая группа занималась мародерством, а вторая – осуществляла нападения на оружейные магазины.