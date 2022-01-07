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Политика7 января 2022 6:31

В администрации президента Казахстана рассказали о снайперах среди участников беспорядков

Даурен Абаев заявил, что в составе захватчиков действовали профессионалы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В администрации президента Казахстана уверены, что в составе участников беспорядков действуют профессионалы

В администрации президента Казахстана уверены, что в составе участников беспорядков действуют профессионалы

Фото: REUTERS

В составе участников беспорядков действовали две группы – бандиты и террористы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".

По его словам, первая группа занималась мародерством, а вторая – осуществляла нападения на оружейные магазины.

Абаев подчеркнул, что захватчики действовали профессионально. Они многократно пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении, устанавливали баррикады и блокпосты.

Кроме того, они использовали собственную связь и использовали снайперов, вооруженных специальными винтовками, уточнил замруководителя президентской администрации.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными страны. Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности.

В пятницу, 7 января, Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения террористов.