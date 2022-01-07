Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам

Токаев отдал приказ уничтожить всех террористов в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам, действующим на территории государства. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.

"Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, - подчеркнул Токаев. - За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?".

По словам Токаева, речь идет о вооруженных бандитах, причем не только местных, но и иностранцах. Их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время, заключил казахский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе заседания контртеррористического штаба президент Казахстана подчеркнул, что контртеррористическую операцию необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков.