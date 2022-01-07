Президент Казахстана заявил, что контртеррористические акции продолжатся до уничтожения боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе мероприятия казахский лидер заявил о том, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана, а ситуация с беспорядками находится под контролем местных властей.

Однако террористы продолжают применять оружие и портить имущество граждан, уточнил Токаев. Контртеррористическую операцию необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков, поручил президент Казахстана.

Как ранее писал сайт kp.ru, десятки нападавших ликвидированы в ночь на четверг, 6 января, при попытке штурма здания полиции в Алматы. Соответствующее заявление сделали в министерстве внутренних дел республики.

Напомним, по официальной информации, правоохранительные органы Казахстана в ходе работы по пресечению беспорядков в Алма-Ате задержали около двух тысяч нарушителей.