Токаев выразил соболезнования близким погибших при беспорядках в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким людей, которые погибли во время беспорядков в Казахстане. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.

"В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, - заявил Токаев. - Не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих".

Он также подчеркнул, что сложившаяся трагическая ситуация заставляет по-новому взглянуть на проблемы демократии. По его словам, демократия - это не вседозволенность. Именно закон и порядок являются основой благополучия страны, а их несоблюдение приводит к нарушениям прав человека, заключил глава государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Казахстане во время беспорядков погибли 18 силовиков. Об этом сообщила 6 января пресс-служба министерства внутренних республики.