МВД Казахстана сообщило о 18 погибших силовиках и 2298 задержанных

МВД Казахстана сообщил о 18 погибших в ходе беспорядков силовиках. Фото: REUTERS

В Казахстане во время беспорядков погибли 18 силовиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По обнародованным в четверг 6 января данным МВД Казахстана, пострадали более 740 сотрудников силовых ведомств.

«При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибло 18 сотрудников силовых структур, пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии», - говорится в сообщении..

Также в разных регионах Казахстана правоохранительные органы в ходе пресечения беспорядков задержали в общей сложности 2 298 человек.

Первая информация о жертвах среди силовиков в ходе протестов в Казахстане появилась в среду 5 января, об этом заявил президент страны Касым-Жомат Токаев.

О том, как проходила зачистка в Алма-Ате, читайте здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось о десятках миллионов долларов ущерба, причиненного казахским предпринимателям погромами и мародерами.