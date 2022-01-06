МВД Казахстана сообщило о 18 погибших силовиках и 2298 задержанных

МВД Казахстана сообщил о 18 погибших в ходе беспорядков силовиках.
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В Казахстане во время беспорядков погибли 18 силовиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По обнародованным в четверг 6 января данным МВД Казахстана, пострадали более 740 сотрудников силовых ведомств.
«При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибло 18 сотрудников силовых структур, пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии», - говорится в сообщении..
Также в разных регионах Казахстана правоохранительные органы в ходе пресечения беспорядков задержали в общей сложности 2 298 человек.
Первая информация о жертвах среди силовиков в ходе протестов в Казахстане появилась в среду 5 января, об этом заявил президент страны Касым-Жомат Токаев.
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Ранее сообщалось о десятках миллионов долларов ущерба, причиненного казахским предпринимателям погромами и мародерами.