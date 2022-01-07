Парламент Киргизии дал согласие на отправку войск в Казахстан по линии ОДКБ

Для выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан уже прибыли российские и белорусские военные Фото: REUTERS

Парламент Киргизии поддержал отправку киргизских военнослужащих в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). В одном из пунктов договора прописано, что если одно из государств – участников подвергнется агрессии то это будет рассматриваться государствами-участниками как вооруженное нападение на все государства-участники Договора. Поэтому киргизские парламентарии решили оказать поддержку Казахстану.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в законодательном собрании страны, за отправку военнослужащих в Казахстан проголосовало большинство парламентариев - 69 депутатов.

Предполагается, что Киргизия отправит в Казахстан 150 военнослужащих и 19 единиц техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, ОДКБ проинформировала ООН об отправке своего миротворческого контингента в Казахстан. Для выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан прибыли российские военные. С этой же целью в Казахстан отправлено специальное подразделение из Белоруссии.