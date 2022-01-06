ОДКБ уведомила ООН об отправке миротворцев в Казахстан

ОДКБ уведомила ООН о намерении отправить миротворцев в Казахстан. Фото: REUTERS

ОДКБ проинформировала ООН об отправке своего миротворческого контингента в Казахстан. Об этом в четверг 6 января сообщили в офисе Организации Объединенных Наций, пишет РИА Новости.

Как уже сообщалось на сайте kp.ru, для выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан прибыли российские военные. С этой же целью в Казахстан отправлено специальное подразделение из Белоруссии.

С просьбой о помощи в ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Решение о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что решение принято исключительно на правовой основе.

Также Захарова охарактеризовала последние события в Казахстане как инспирированную внешними силами попытку подорвать безопасность и целостность этой страны.

О том, какие функции предстоит выполнять контингенту миротворцев ОДКБ в Казахстане, читайте здесь.