ОДКБ уведомила ООН об отправке миротворцев в Казахстан

ОДКБ уведомила ООН о намерении отправить миротворцев в Казахстан.
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ОДКБ проинформировала ООН об отправке своего миротворческого контингента в Казахстан. Об этом в четверг 6 января сообщили в офисе Организации Объединенных Наций, пишет РИА Новости.
Как уже сообщалось на сайте kp.ru, для выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан прибыли российские военные. С этой же целью в Казахстан отправлено специальное подразделение из Белоруссии.
С просьбой о помощи в ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Решение о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что решение принято исключительно на правовой основе.
Также Захарова охарактеризовала последние события в Казахстане как инспирированную внешними силами попытку подорвать безопасность и целостность этой страны.
О том, какие функции предстоит выполнять контингенту миротворцев ОДКБ в Казахстане, читайте здесь.