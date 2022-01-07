Байконур вводит ограничение на перемещение в городе ночью до 19 января 2022

Ранее на Байконуре был введен "синий" уровень террористической опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Байконур вводит до 19 января ограничения для жителей города в связи с ситуацией в Казахстане. Об этом заявил в пятницу, 7 января, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин.

Он отметил, что на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане на территории Байконура будут работать некоторые ограничения. В частности, в ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, будут введены ограничения на передвижение по городу. Также будут закрыты контрольно-пропускные пункты. После 22:00 не будут работать магазины и заведения общепита. В городе будет запрещена торговля алкоголем.

С Байконура в ближайшее время вернутся в Россию курсанты военных вузов, находящиеся в городе в зимних отпусках. Такое распоряжение дал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Для возвращения курсантов будет выделен самолет.

Как ранее писал сайт kp.ru, На Байконуре усилили охрану целого ряда стратегических объектов, в том числе аэропорта и стартовых комплексов, сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.