Роскосмос объявил об усилении охраны аэропорта, стартовых комплексов и хранилищ топлива на Байконуре

На нескольких объектах Байконура усилили охрану Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Байконуре усилили охрану целого ряда стратегических объектов, в том числе аэропорта и стартовых комплексов, сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос).

"Совместно с УМВД на комплексе "Байконур" усилена охрана аэропорта «Крайний», стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и, монтажно-испытательных корпусов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале госкорпорации Роскосмос.

По данным ведомства, работа структурных подразделений космического центра осуществляется в штатном режиме.

В городе массовых протестов не наблюдается. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, авиакомпания "Аэрофлот" объявила о решении прекратить продажу билетов на рейсы в Казахстан, которые запланированы на ближайшие две недели. Это связано с беспорядками на территории соседнего государства.