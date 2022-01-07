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В мире7 января 2022 12:39

Полиция Алма-Аты задержала шесть членов ОПГ во главе с Диким Арманом

У преступников изъявли автоматы, холодное оружие и бронированный автомобиль
Абдулла ШАКИРОВ
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Полиция Алма-Аты задержала шесть членов ОПГ во главе с Диким Арманом

Полиция Алма-Аты задержала шесть членов ОПГ во главе с Диким Арманом

Фото: REUTERS

В Алма-Ате задержали шестерых членов организованной преступной группировки во главе с криминальным авторитетом по прозвищу Дикий Арман.

Задержание преступников произошло во время специальной операции. У них были изъяты четыре полуавтоматических пистолета, боекомплекты, холодное оружие, а также бронированный автомобиль, пишет «Газета».

Дикий Арман прилетел в Казахстан из Турции после начала беспорядков. Считается, что он близок к «клану Назарбаева», отмечается в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 7 января 2022 года на центральной площади Алма-Аты лежат много тел погибших, которые появились после разгона демонстрации силовиками. Об этом с места событий сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин.

Напомним, в пятницу очередная перестрелка началась в центральной части Алма-Аты - в районе площади Республики.