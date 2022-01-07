В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности до 19 января 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Байконура установила в городе повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать с 7 по 19 января 2022 года.

«В связи с произошедшими на территории Казахстана террористическими проявлениями и введенным указом президента на территории Кызылординской области Республики Казахстан чрезвычайным положением, решением главы администрации города Байконур Константином Бусыгиным с 12 часов 07 января 2022 до 00 часов 19 января 2022 установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности», – сообщается на сайте администрации Байконура.

В частности, власти города ввели дополнительные меры и временные ограничения для обеспечения безопасности населения. Администрация призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. По словам властей, ситуация в Байконуре остается стабильной и контролируемой, предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Байконура ввели ограничение на перемещение в городе ночью.