Главы МИД НАТО начали обсуждение предложений России по безопасности

Основной этап обсуждений пройдет 12 января Фото: REUTERS

Главы МИД НАТО в пятницу, 7 января, провели предварительное совещание для обсуждения гарантий безопасности, разработанных Россией. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран, в ходе переговоров 7 января стороны попытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией. Их первый этап пройдет через несколько дней - 12 января на заседании Совета Россия - НАТО.

"Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия - НАТО", - сообщил инсайдер.

Как ранее писал сайт kp.ru, сенатор Алексей Пушков заявил, что призыв бывших американских послов обнародовать список санкций, которые будут введены против Москвы, если та нападет на Украину является попыткой сорвать предстоящие переговоры между Россией и США. Пушков отметил, что подобные угрозы о так называемых адских санкций вместо предоставления Москвы гарантий безопасности является верным средством сорвать диалог.