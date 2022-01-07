Бывший советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса в Казахстане

Как заявил Ермухамет Ертысбаев, происходящее в Казахстане стало самым серьезным кризисом "за 30 лет на всем постсоветском пространстве" Фото: REUTERS

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев высказался о ситуации в стране. Он заявил, что одной из причин беспорядков в Казахстане стали предательство чиновников.

Как отметил Ертысбаев в эфире телеканала "Хабар 24", происходящее в Казахстане - самый серьезный кризис за последние 30 лет на всем постсоветском пространстве.

"Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", - считает Ертысбаев.

По его мнению, заговорщики давно готовились к операции и даже отрабатывали ее на неких тренировочных лагерях. Их главной целью, считает Ертысбаев, было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, участникам протестов в казахстанском Шымкенте платили деньги и давали энергетические напитки. Об этом заявил первый заместитель мэра города Шангыс Мукан.