Задержанные в Шымкенте рассказали, что им платили деньги за участие в беспорядках Фото: REUTERS

Участникам протестов в казахстанском Шымкенте платили деньги и давали энергетические напитки. Об этом заявил первый заместитель мэра города Шангыс Мукан.

«Провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки – после них они теряли контроль над собой», – сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Напомним, в Шымкенте в результате беспорядков пострадали более 60 человек. Были госпитализированы как представители силовых органов, так и мирные жители и участники протестов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.