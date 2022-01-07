Стала известна сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Митинги начались в стране 2 января и перетекли в массовые беспорядки Фото: REUTERS

За пять дней беспорядков в Казахстане, где стихийные митинги вылились в стычки с полицией и мародерство, стране был нанесен ущерб на сумму около 200 миллионов долларов. Такую сумму насчитало издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен".

По данным журналистов, к 21:00 пятницы, 7 января, в десяти регионах Республики Казахстан 848 насчитывается пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект. При этом в Алматы пострадали 789 субъектов и 950 объектов бизнеса.

Национальная палата предпринимателей также отмечает, что приблизительная сумма ущерба от массовых беспорядков — около 87,2 миллиарда тенге (около 200 миллионов долларов).

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев высказался о ситуации в стране. Он заявил, что одной из причин беспорядков в Казахстане стало предательство чиновников.