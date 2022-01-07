Токаев представит нового премьер-министра Казахстана 11 января 2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится представить нового премьер-министра страны. Старое правительство ушло в отставку в связи с беспорядками в стране.

О том, что Токаев готов представить нового главу правительства, было сказано в пятницу, 7 января, на передаче "Большая неделя" в эфире "Хабара". Предполагается, что имя нового премьера объявят через несколько дней - 11 января.

Как ранее писал сайт kp.ru, 2 января в Казахстане начались стихийные митинги против повышения цен на автомобильное топливо. За несколько дней они переросли в массовые беспорядки, а среди протестующих стали чаще звучать политические требования - отставка президента и правительства страны.

В результате 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Теперь временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Что касается членов правительства республики, то они продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.