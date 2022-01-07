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В мире7 января 2022 17:01

Столтенберг заявил, что гарантии коллективной безопасности НАТО не распространяются на Украину

Об этом Столтенберг рассказал после предварительного совещания по гарантиям безопасности, предложенным Россией
Наталья СМИРНОВА
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украину не распространяются гарантии коллективной безопасности альянса. Он пояснил, что это связано с тем, что страна не является членом НАТО, а лишь "ценным партнером".

Об этом Столтенберг рассказал после предварительного совещания по гарантиям безопасности, предложенным Россией. Генсек альянса также отметил, что НАТО готово услышать обеспокоенности России, но надеется, что и Россия в свою очередь услышит, что беспокоит НАТО.

"Мы заинтересованы в содержательном и плодотворном диалоге с Россией. Но наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути", - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы МИД НАТО в пятницу, 7 января, провели предварительное совещание для обсуждения гарантий безопасности, разработанных Россией. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.