Столтенберг: НАТО готовится к «вторжению» России на Украину в случае провала переговоров по безопасности

НАТО готовится к «вторжению» России на Украину в случае провала переговоров по безопасности Фото: REUTERS

НАТО готовится к агрессии России против Украины в случае провала переговоров по предложенным РФ гарантиям безопасности, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы готовы к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится. Мы посылаем сильный сигнал России, что если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жесткие последствия», – сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг пригрозил Москве экономическими и финансовыми санкциями, если российские власти решат совершить «вторжение» на Украину. Как отметил генсек НАТО, Брюссель усиливает военные возможности Киева, чтобы у России не возникло желания использовать военную мощь

Вместе с тем Столтенберг заявил, что НАТО считает важным вести диалог с Москвой, поскольку есть вероятность нового военного конфликта в Европе. Он пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку, даже с учетом того, что Украина не союзник, а просто партнер.

Как писал сайт kp.ru, Россия многократно отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях. В Кремле заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины.